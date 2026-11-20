Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием со дня ее образования. Он отметил вклад предприятия в развитие отечественного авиастроения и укрепление экономического и технологического суверенитета страны.

«Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных достижений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, ОАК объединила ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро, инженерные школы и испытательные центры, сохранив и нарастив научно-производственный и кадровый потенциал.

Путин подчеркнул, что коллектив ОАК продолжает крепкие трудовые и творческие традиции, заложенные основателями и ветеранами компании, среди которых талантливые конструкторы, рабочие, специалисты, а также выдающиеся ученые.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, заявил, что Россия остается единственной страной, которая в условиях санкций создает самолеты, не зависящие от импорта комплектующих.

По его словам, за 20 лет корпорация выпустила 1,8 тыс. новых самолетов и создала 17 новых типов и модификаций авиационной техники.

Среди достижений ОАК Бадеха назвал модернизацию Ил-76МД-90А и стратегического ракетоносца Ту-160М, создание истребителя пятого поколения Су-57, а также разработку пассажирских самолетов Ил-114-300, SJ-100, Ту-214 и МС-21.

«Вопреки трудностям, препятствиям, санкциям, ограничениям - мы даем крылья России, наша страна летала, летает и будет летать - это главный итог последних 20 лет! От всей души поздравляю вас с юбилеем Объединенной авиастроительной корпорации! Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!», — заявил глава корпорации.

Накануне сообщалось, что ОАК изготовила и передала Министерству обороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.