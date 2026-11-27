Президент России Владимир Путин поздравил моряков и работников судостроительного предприятия «Севмаш» в Северодвинске с поднятием флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

Он назвал крейсер оружием глобального значения. Подлодка «Пермь» является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

«Передаем этот новый боевой корабль в состав Военно-морского флота. Поздравляю с этим большим и значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении и испытаниях этого атомного ракетоносца», – сказал глава государства во время торжественной церемонии.

Он добавил, что совсем скоро новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота и будет защищать морские рубежи и безопасность Дальнего Востока, Арктики и всей России. Экипажу подводной лодки «Пермь» Путин подарил икону из храма Вооруженных сил РФ. Он пожелал морякам успешного выполнения поставленных задач.

Напомним, сегодня в рамках визита в Северодвинск президент проведет совещание о развитии группировки многоцелевых атомных подводных лодок.