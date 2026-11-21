Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам российских налоговых органов и поздравил их с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов РФ. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«За прошедшие годы Федеральная налоговая служба значительно укрепила свой потенциал, сформировалась как современная, территориально разветвленная структура, которая стремится достойно отвечать на запросы и требования времени. Вы активно внедряете инновационные технологии, расширяете перечень цифровых сервисов, применяете передовые отечественные и мировые практики», — сказано в телеграмме.

Владимир Путин добавил, что благодаря такому системному подходу повышается эффективность работы налоговых органов, улучшаются административные процедуры, а также задаются высокие стандарты оказания госуслуг гражданам и бизнесу.

Как отметил президент, от деятельности налоговых органов во многом зависят совершенствование делового климата в России, конкурентоспособность национальной юрисдикции, устойчивое пополнение бюджетов, реализация масштабных задач в области науки и образования, медицины и культуры, обеспечение суверенитета РФ.

Российский лидер пожелал работникам и ветеранам налоговых органов успехов и новых достижений.

Ранее Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием со дня ее образования.