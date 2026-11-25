Американский актер Стивен Хэк, известный по ролям в сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Клиника», скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщила газета Metro, материал перевел aif.ru.

По данным организации Interact Theatre Company, соучредителем которой являлся Хэк, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

«Стивен был одаренным и разносторонним артистом, превосходным художником-графиком и любимым членом нашей творческой семьи», — отмечается в заявлении театральной компании.

В кинематографе артист также запомнился участием в проектах киновселенной Marvel, включая картины «Фантастическая четверка» и «Тор: Царство тьмы».

Кроме того, он исполнил роль брата Дэвида во втором и третьем сезонах популярного детективного сериала «Менталист» и принимал участие в оригинальной бродвейской постановке известного мюзикла «Кошки».

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