Надежда Дмитриевна Серая скончалась 22 ноября 2026 года в возрасте 83 лет.

Страшный диагноз: что выяснилось в больнице

О кончине актрисы сообщил Станислав Садальский. По сообщениям родных, её сердце остановилось в больнице, куда она попала в начале месяца с одним диагнозом, а затем врачи выявили другой — «страшный и скоротечный», как передала её дочь. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Надежда Серая в фильме «Рабочий посёлок», 1965 г.

Биография актрисы: театры, съемки в кино

Надежда Серая родилась 6 сентября 1943 года. В 1966 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После учёбы работала в Смоленском, Липецком и Волгоградском драматических театрах. В кино дебютировала в 1965 году в картине «Рабочий посёлок».

За свою карьеру Надежда Серая снялась примерно в 60–69 фильмах и сериалах. Чаще всего исполняла небольшие характерные роли — бабушек, соседок, санитарок, нянечек — и не всегда её имя выносили в титры.

Надежда Серая в фильме «Супруги», 2010 г.

Самые известные работы Надежды Серой:

Глухарь (2008)

Ищейка (2018)

Мосгаз. Дело № 8: Западня (2021)

Грозный (2020)

Москва. Три вокзала (2011)

Рабочий посёлок (1965)

Гражданин Лёшка (1980)

Другие (2019)

Актрисы (2023)

Наибольшую известность ей принесли сериалы «Глухарь» и «Ищейка» — именно по ним зрителя и запомнили актрису

Надежда Серая в фильме «Пятницкий», 2011 г.

Семья: муж актер Юрий Богатырев, дочь от первого брака

В 1976 году Надежда Серая вышла замуж за актёра Юрия Богатырёва. Брак продлился около трёх лет. Богатырёва она пережила почти на четыре десятилетия: актёр умер в феврале 1989 года, в возрасте 41 года.

У актрисы осталась дочь Варвара — она родилась в первом браке, до встречи с Богатырёвым. Юрий тепло относился к девочке, подружился с ней, дарил подарки и даже шутливо называл своим «секретарём»: Варя жила с матерью в общежитии «Современника» и записывала для актёра телефонные сообщения.

Надежда Серая в фильме «Ищите маму», 2012 г.

После смерти Богатырёва Надежда отказалась от наследства в пользу его матери. Рисунки бывшего супруга она передала в дар музею МХАТ имени Горького. При этом актриса не стремилась к публичности — почти не давала интервью и не участвовала в телешоу.

Дата и место прощания с актрисой пока не объявлены.

За несколько недель смерти Надежды Серой ушёл из жизни актёр «Глухаря» Денис Кравцов — сериал снова оказался в центре траурных новостей.