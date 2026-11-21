Заслуженный артист России Владимир Устинов не смог оправиться после смерти супруги. В эксклюзивном комментарии aif.ru его сын Денис рассказал, что родители прожили более 50 лет.

«Год назад ушла моя мать. Отец поменялся, сломался весь, начал сдавать на глазах, он просто отключился вообще от жизни. Они расписались в феврале 1969 года, были своего рода рекордсменами, в творческой среде такие крепкие браки — все-таки редкость», — отметил он.

По словам собеседника издания, причиной смерти Владимира Устинова стали заболевание легких и рак желудка. Похороны пройдут в Рязани 23 ноября.

Владимир Устинов служил в рязанском ТЮЗе с 1974 года. За более чем полвека он создал свыше 80 образов. Одним из самых ярких стали роли графа де Рошфора в

«Трех мушкетёрах», Жак Паганель в «Детях капитана Гранта», Мортимер в «Собаке Баскервилей», Акелы в «Маугли».