Американского актёра и бывшего профессионального бейсболиста Лэнса Бродвэя нашли мёртвым в жилом доме в Далласе, сообщает KP.RU со ссылкой на Metro.

«Актер Marvel Лэнс Бродвэй найден мертвым на лестничной клетке в Далласе, штат Техас», — говорится в публикации Metro.

По данным полиции, вечером 19 ноября прохожий обнаружил его на лестничной клетке и вызвал экстренные службы. Судебно-медицинский эксперт подтвердил смерть 43-летнего актёра. Причина пока не установлена, результаты вскрытия ещё не получены.

Бродвэй снимался в сериалах «Люцифер» и «Агенты "Щ.И.Т."», а также в боевике «Падение Олимпа» с Джерардом Батлером. В последние годы Бродвэй тренировал подрастающее поколение бейсболистов.