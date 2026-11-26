Актер Бангис Счастливый, запомнившийся зрителям по культовым российским сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», скончался на 63-м году жизни. Артист, чья необычная судьба стала основой для документального фильма, умер в минувший понедельник. Aif.ru собрал подробности.

Кончина колоритного артиста

Актер Бангис Счастливый умер в минувший понедельник в возрасте 62 лет. Об этом сообщили близкие артиста.

«Бангис умер 23 ноября», — рассказали aif.ru в окружении артиста.

Причина ухода из жизни запоминающегося эпизодического актера на данный момент неизвестна.

Жизнь и судьба Счастливого

Родился будущий артист 6 октября 1964 года под именем Бангис Счастливый, которое впоследствии сменил на Амара Бангура II.

Детство и юность прошли в Тольятти, где он, будучи, по его собственным воспоминаниям, одним из первых темнокожих детей в городе, стал местной знаменитостью.

Происхождение героя было нестандартным: отец — влиятельный выходец из Гвинеи, мать — обычная русская женщина. Судьба распорядилась так, что он успел побывать ленинградским хиппи, литератором, музыкантом и актером эпизодических ролей.

Творческий путь

Широкую зрительскую известность Счастливому обеспечили культовые отечественные детективы конца 1990-х — «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Фильмография также включает работу в картине «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», а также появление в сериалах «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Черный ворон» и «Ключи от смерти».

Особое место в его наследии занимает документальная лента «Счастливый», снятая в 2020 году Иваном Родиным на базе Студии ВГИК.

К моменту создания картины артист уже завершил актерскую и концертную деятельность, однако творческий импульс не угас, поскольку он посвятил себя написанию «книги жизни».