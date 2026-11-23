Никиту Джигурду экстренно доставили в 43-е реанимационное отделение Боткинской больницы.

У артиста диагностировали обширный инфаркт и закупорку артерии сердца. Ситуацию aif.ru прокомментировал врач, известный нарколог Василий Шуров. Он отметил, что версии случившегося разные, но обратил внимание на сочетание гипертонии, возможного отказа от препаратов и алкоголя, а также на то, что артист долго жаловался на боли в груди, но к врачам не обращался.

«Ходят разные версии: что у него тяжёлая гипертоническая болезнь и что в последнее время у него было высокое артериальное давление. А ещё вспоминают, что он поиграл в падел, упал, подорвался. Поэтому сложно судить. Если он гипертоник, плюс не пил препараты и злоупотреблял алкоголем, то, конечно, состояние очень нестабильное. Плюс я не понимаю историю о том, что он долгое время жаловался на боли в груди, но к врачам не обращался. Всё-таки такой возраст (65 лет), и всегда нужно исключать самое опасное. Получается, он с этим инфарктом был на ногах какое-то время, поэтому теперь в реанимации. Очень неосознанно поступил Джигурда», — сообщил Шуров aif.ru.

Певец Никита Джигурда с супругой, фигуристкой Мариной Анисиной, сыном Миком-Анжелом и дочерью Эвой-Вандой на открытии международного фестиваля спортивных фильмов в городе Сочи, 2010 год. Фото: РИА Новости/ Игорь Якунин

На этот час Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца — установили стент для поддержания нормального просвета сосудов. Напомним, что за несколько дней до госпитализации Джигурда в Екатеринбурге впервые попробовал играть в падел. Физическая нагрузка оказалась чрезмерной, и у него резко подскочило давление — по некоторым данным, до критических 230. Вернувшись в Москву, артист не спал три ночи, а лекарства не помогали. Несмотря на плохое самочувствие, он долгое время отказывался вызывать скорую помощь. Госпитализация произошла только после того, как он начал задыхаться.

Никита Джигурда и Марина Анисина после церемонии бракосочетания в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, 2021 год. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Подруга Джигурды, балерина Анастасия Волочкова, подтвердила информацию от главных врачей Боткинской больницы и поделилась подробностями. «У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Он в сознании».

После матча давление у шоумена подскакивало до 230. Фото: Соцсети/Кадр видео

Балерина также отметила, что Джигурда «никогда не жаловался на здоровье», и подчеркнула, что инфаркт может случиться внезапно даже с теми, кто выглядит сильным.