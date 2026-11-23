Никиту Джигурду экстренно доставили в 43-е реанимационное отделение Боткинской больницы.
У артиста диагностировали обширный инфаркт и закупорку артерии сердца. Ситуацию aif.ru прокомментировал врач, известный нарколог Василий Шуров. Он отметил, что версии случившегося разные, но обратил внимание на сочетание гипертонии, возможного отказа от препаратов и алкоголя, а также на то, что артист долго жаловался на боли в груди, но к врачам не обращался.
«Ходят разные версии: что у него тяжёлая гипертоническая болезнь и что в последнее время у него было высокое артериальное давление. А ещё вспоминают, что он поиграл в падел, упал, подорвался. Поэтому сложно судить. Если он гипертоник, плюс не пил препараты и злоупотреблял алкоголем, то, конечно, состояние очень нестабильное. Плюс я не понимаю историю о том, что он долгое время жаловался на боли в груди, но к врачам не обращался. Всё-таки такой возраст (65 лет), и всегда нужно исключать самое опасное. Получается, он с этим инфарктом был на ногах какое-то время, поэтому теперь в реанимации. Очень неосознанно поступил Джигурда», — сообщил Шуров aif.ru.
На этот час Джигурда находится в сознании, ему провели стентирование сосудов сердца — установили стент для поддержания нормального просвета сосудов. Напомним, что за несколько дней до госпитализации Джигурда в Екатеринбурге впервые попробовал играть в падел. Физическая нагрузка оказалась чрезмерной, и у него резко подскочило давление — по некоторым данным, до критических 230. Вернувшись в Москву, артист не спал три ночи, а лекарства не помогали. Несмотря на плохое самочувствие, он долгое время отказывался вызывать скорую помощь. Госпитализация произошла только после того, как он начал задыхаться.
Подруга Джигурды, балерина Анастасия Волочкова, подтвердила информацию от главных врачей Боткинской больницы и поделилась подробностями. «У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Он в сознании».
Балерина также отметила, что Джигурда «никогда не жаловался на здоровье», и подчеркнула, что инфаркт может случиться внезапно даже с теми, кто выглядит сильным.