Режиссер Владимир Бортко в нашем искусстве — признанный авторитет. Экранизация «Собачьего сердца», «Афганский излом», сериалы «Идиот» и «Мастер и Маргарита», фильм «Тарас Бульба» — послужной список творца богат, и если что-то в нем вызывает споры, то точно не оставляет равнодушным.

Восемь лет Иосифа Виссарионовича

Режиссер Владимир Бортко на премьере сериала «Сталин» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Но сейчас разговоры о Бортко вышли на совершенно новый уровень, и они не столько даже об искусстве, сколько об истории и идеологии.

Причина в том, что Владимир Владимирович довел до логического завершения проект, о котором говорил очень давно. Зрительской аудитории представлен сериал «Сталин».

В основу легли рассекреченные архивные документы, стенограммы Политбюро и мемуары. Кадр из сериала

Это художественное видение Бортко последних лет жизни советского лидера — с 1945 по 1953 год.

Понятно, что эта тема не могла не вызвать противоречивые оценки. Но, судя по первой реакции, главным образом говорят не столько о том, что получилось у режиссера с художественной точки зрения, сколько вообще о подходе к персонажу.

Сталин от Бортко — это не абсолютное зло, да и не зло вообще. Это, страшно сказать, положительный персонаж.

Зло с трубкой

Нет, это, конечно, не уровень «сталинианы» времен жизни самого Иосифа Виссарионовича, где выписан не столько образ, сколько парадный портрет. Но это и не персонаж из системы «побеждаем вопреки».

Иосиф Сталин, 1930 год. Фото: РИА Новости

Образ вождя в брежневские времена стал второстепенным — личность Сталина, по сути, не раскрывалась никак. Ну а то, что началось потом, хорошо известно — тиран, кушающий младенцев, кровавый маньяк и матерщинник, которого все приличные люди с удовольствием макнули бы лицом в торт.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (2-й слева) и нарком обороны СССР Климент Ворошилов (слева) беседуют с лётчиками и парашютистами на аэродроме в Тушино. 1935 год. Фото: РИА Новости/ Иван Шагин

Такой художественный образ Сталина имеет право на существование. Вот только считать его реальным невозможно. Это точно не тот Сталин, который строил антигитлеровскую коалицию. Это определенно не тот политик, который вел сложную игру с Черчиллем и Рузвельтом, определяя будущее мира. Это абсолютно не тот человек, который находил неочевидные, но точно попадавшие в цель кадровые решения. Это не тот Сталин, который в своих работах и выступлениях высказывался порой так точно и метко, что и сегодня кое-что звучит актуально.

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В чем правда, брат?

Отменяет ли это «Большой террор», отменяет ли это многочисленные просчеты как в военных, так и в экономических решениях? Отменяет ли это выбор не в пользу генетика Вавилова, а в пользу щедрого на обещания Трофима Лысенко?

Нет, не отменяет. Однако это означает, что в искусстве образ «тирана Сталина» также допустим, как и образ «положительного Сталина».

В центре повествования — восстановление советской экономики после войны, внутриполитическая борьба, начало атомной гонки и развитие противостояния с США в период Холодной войны. Кадр из сериала

Упрекать Бортко в том, что его «Сталин» недостаточно исторически достоверен, — это все равно, что ставить на вид Булгакову недоказанность присутствия Воланда в Москве в указанные сроки.

Фильмы и сериалы на исторические темы в последнее время идут один за одним, но почти везде образы государственных деятелей имеют только общее сходство с оригиналом. Охватить в одной работе всю противоречивость Петра Великого, Екатерины Второй, Александра Первого, пожалуй, мало кому удавалось, если удавалось вообще.

Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции — встречи глав СССР, США и Великобритании в Потсдаме. Берлин. Июль-август 1945 года. Фото: РИА Новости/ Евгений Халдей

Не говоря уже о Николае Втором и Владимире Ильиче Ленине — оба повертели бы пальцем у виска, если бы увидели, как их изображают соотечественники в XXI веке.

Не «вопреки»

Главная историческая правда заключается в том, что мы до сих пор живем в мире, который в известной степени построен товарищем Сталиным. Мы живем под защитой ядерного щита, начало создания которого тоже является его заслугой.

По словам режиссёра Владимира Бортко, фильм долго ждал своего часа: «Сейчас изменилось время, изменилось отношение к Сталину в стране — поэтому, на мой взгляд, стало возможным снять этот сценарий». Кадр из сериала

Ничего из положительного той эпохи, от науки до искусства, не возникало «вопреки». Всё являлось следствием общего движения страны — и великого, и страшного одновременно.

«Положительный Сталин» на экране вызывает отторжение у тех, кто сформировался не столько на антисталинизме, сколько на антисоветизме, переходящем в русофобию. Этот идеологический поток формировал точку зрения, согласно которой «нам нечем гордиться и мы должны каяться». Очень удобная линия, в том числе для тех, кто за рубежом мечтает превратить «страну-победительницу» в «страну-виновницу».

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Первый шаг

Собственно, «демонический Сталин» и есть продукт, в большей степени западного производства, перенесенный в наши пенаты стараниями «шестидесятников».

Траурная процессия направляется на Красную площадь в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина, 9 марта 1953 года. РИА Новости

Сложно сказать, сколько времени уйдет у нашего общества на принятие всей противоречивости вождя хотя бы на экране.

Но «Сталин» Бортко делает к этому первый и, как водится, самый трудный шаг.