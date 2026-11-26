26 ноября на мультимедийной платформе «КИОН» состоится премьера сериала, о котором в последние несколько дней говорят как о главном событии отечественного кино уходящего года. А, быть может, и не только года — тема, поднятая режиссёром Владимиром Бортко, ожидаемо вышла в топ обсуждений и общественных дискуссий.

На первый взгляд, говорить пока толком не о чем, поскольку полное впечатление о сериале в целом может сложиться лишь в финале показа. А в сети появятся лишь первые три серии из шести. Телепремьера и вовсе назначена на 6 декабря — картину представит канал РЕН-ТВ. Тем не менее определённое мнение о работе Владимира Владимировича составить можно и по тем сериям, которые демонстрировали на светской премьере и закрытом показе.

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Думаю, что многие, знакомые с актёрским фольклором, вспомнят эпизод, который вроде как имел место в 1949 году, после выхода на экраны двухсерийной эпопеи «Сталинградская битва», где роль Сталина исполнил актёр Алексей Дикий. Согласно рассказу актёра, его вызвали в Кремль к «самому». И там между ними будто бы состоялся следующий диалог.

Сталин:

— Мне понравилось, что вы говорили без всякого акцента, мне понравилось, что вы и внешне не похожи на меня и не пытались даже загримироваться. Это хорошо. Но мне интересно, почему вы играли меня не так, как обычно играют другие артисты? У тех и акцент, и сходство внешнее, а впечатление не то...

Дикий:

— Потому что я играл не вас, Иосиф Виссарионович. Я играл впечатление людей о Сталине.

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Ответ Дикого, разумеется, не мог не понравиться советскому лидеру. И он же одновременно является ключом сразу к нескольким важным вопросам насчёт фильма Владимира Бортко. Прежде всего, этот ход объясняет, почему сериал появился именно сейчас, хотя работа над проектом началась ещё 15 лет назад.

В конце 2012 года Владимир Бортко, отвечая на вопрос «АиФ» о судьбе сериала, заявил, что проект «Сталин» на тот момент закрыт: «Пока же в том аспекте, в каком я собирался рассматривать личность Сталина, личность, наиболее, на мой взгляд, оболганную в ХХ веке, фильм не востребован...» Что правда, то правда. Рейтинг Сталина в 2011 году был невысок. Его роль в истории страны как «скорее положительную» оценивали всего лишь 26% участников опросов. И Владимир Владимирович был вынужден согласиться с теми, кто не рекомендовал ему запускать этот проект. О чём тоже поведал нашему изданию в интервью от 6 февраля 2013 года: «Я хотел рассказать про Иосифа Виссарионовича правду и ничего, кроме правды! Это был период величайшего триумфа нашей страны... Но снять такой сериал означало бы пересмотреть устоявшиеся взгляды на нашу историю. А на это общество пока пойти не готово».

Кадр из сериала «Сталин», 2026 г.

Потом что-то произошло, и ситуация стала меняться. Рейтинг Сталина рос потихоньку, но весьма стабильно, пока не достиг исторического максимума в 2023 году. Тогда роль «строгого царя Иосифа» оценили как «скорее положительную» уже 63% участников опросов, да и сейчас рейтинг Сталина исчисляется примерно теми же величинами, имея тенденцию к росту.

На практике это означает, что именно сейчас появилась возможность реализации проекта, передающего то самое «впечатление людей о Сталине». Конкретно — людей, которые в большинстве своём прошли через нигилизм перестройки и хаос «лихих девяностых». И которые в силу этого, скорее всего, охотно подпишутся под словами главного героя сериала, что звучат в самом начале фильма: «Русскому человеку нужен вождь. Иначе русский теряется».

Кадр из сериала «Сталин», 2026 г.

А дальше как раз и идёт «вся правда». Именно так — в кавычках. И дело здесь не в том, что мне очень уж хочется как-то поддеть создателей фильма. Режиссёр, желающий воплотить в жизнь то, что заявил в своё время Владимир Бортко, не мог пройти мимо того, что историки небезосновательно считают своего рода «серой зоной» знания. То есть эпизодами, которые для понимания исторического процесса очень важны, но по которым в силу разных причин просто нет достоверной информации.

Смотрите — Бортко затеял показать Сталина в период с 1945 по 1953 год. То есть в период, когда решались жизненно важные для нашей страны вопросы. В частности, интенсификация работ по атомному проекту и ракетной технике, чтобы было что противопоставить англо-американскому альянсу в набиравшей обороты Холодной войне. Здесь всё отлично — значительная часть информации и по созданию атомного оружия, и по развитию баллистических ракет давно уже введена в научный оборот.

Кадр из сериала «Сталин», 2026 г.

Но ведь тогда же был поднят вопрос о роли партии в структуре власти Советского Союза. Вопрос не менее важный — от него зависело будущее нашей страны. А вот тут как раз и начинается та самая «серая область». Очень многое говорит о том, что Сталин действительно намеревался передать всю полноту власти Советам, ограничив роль партии в непосредственном управлении. Очень многое, включая материалы XIX съезда ВКП(б), который состоялся в октябре 1952 года и на котором партию переименовали в КПСС. Но где конкретные документы, где директивы, подтверждающие эти намерения в недвусмысленных выражениях?

А их в распоряжении историков нет. Нет даже стенограммы Пленума ЦК КПСС, состоявшегося спустя пару дней после съезда. То есть мы знаем, что Сталин там говорил часа полтора и, по идее, должен был прояснить все соответствующие вопросы. Но — увы. О чём конкретно он говорил, до нас доносят лишь воспоминания участников. Участники же, над которыми тогда нависла угроза отлучения от реальной власти, не могут быть беспристрастными свидетелями.

Кадр из сериала «Сталин», 2026 г.

И потому «вся правда» пока только так — в кавычках. Она может выглядеть очень убедительно, особенно если добавить достоверных деталей. Бортко, кстати, так и делает. В частности, впечатляет эпизод, где Сталин объясняет Берии свои резоны «обрезать» функции партии в пользу Советов и прямой демократии. Дело происходит за бильярдным столом, где вождь и куратор атомного проекта увлечённо катают шары. Могло такое быть? Ещё как! Сталин был весьма продвинутым бильярдистом-любителем и тренировался дважды в неделю чуть не до конца жизни. Да и верхушка советской элиты от него не отставала, свидетельством чему массовое развитие бильярдного спорта, отражённое даже в кино о послевоенных годах — помните, как Глеб Жеглов уделывает вора Копчёного в «американку»?

Кадр из сериала «Сталин», 2026 г.

Но что конкретно Сталин говорил Берии, как его убеждал, да и вообще был ли между ними такой разговор? Вообще-то должен был быть, поскольку впоследствии именно Берия пытался проводить такую политику. Однако поручиться за это нельзя. То, что показано в фильме, — не более чем реконструкция. Да, очень правдоподобная. Но именно из категории «вся правда» — в кавычках.

А стало быть, достоверность фильма соответствует нынешнему рейтингу его главного героя. Её можно свести к формуле «скорее положительно». Для исторической драмы — очень и очень много. Это историку нельзя в отсутствие документов за что-то там ручаться. Режиссёру художественного фильма — можно. А вот за что ещё можно поручиться, так это за то, что такого Сталина вы точно ещё не видели.