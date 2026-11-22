Зимой температура в салоне автомобиля может опускаться значительно ниже нуля. Из-за мороза некоторые вещи теряют свои свойства, портятся или выходят из строя. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал URA.RU, что водителям лучше забирать из машины перед длительной стоянкой.

В первую очередь это касается лекарств. Таблетки, сиропы и капли рассчитаны на определенные условия хранения, а замерзание может изменить их свойства и снизить эффективность. Особенно чувствительны к перепадам температуры жидкие препараты. Поэтому перед наступлением холодов стоит проверить автомобильную аптечку и перенести лекарства домой.

Не рекомендуется оставлять в салоне смартфоны, ноутбуки и внешние аккумуляторы. На морозе батареи могут временно терять емкость, а устройства будут быстрее разряжаться и работать со сбоями. Если телефон долго находился на холоде, перед зарядкой ему нужно дать постепенно согреться до комнатной температуры.

Опасно хранить в машине и некоторые продукты. При замерзании жидкости расширяются, из-за чего пластиковые бутылки могут деформироваться, а стеклянные — треснуть. У газированных напитков при этом может повыситься давление внутри упаковки. Не стоит надолго оставлять в автомобиле и консервы. Поврежденные или вздувшиеся банки необходимо выбросить.

Отдельное внимание следует уделить аэрозольным баллонам. Условия их хранения зависят от состава, поэтому перед тем как оставить средство в машине, нужно изучить рекомендации производителя.

«Если вы свой автомобиль оставляете на длительное гаражное или уличное хранение, то имеет смысл забирать из него все, что не имеет отношения к автомобилю на дороге», — объяснил Попов.

Автомобильные жидкости — незамерзайку, моторное масло и охлаждающую жидкость — также следует хранить с учетом указаний производителя. При сильных морозах некоторые составы могут загустеть или замерзнуть. Кроме того, важно следить за герметичностью канистр, чтобы избежать протечек.

Перед длительной зимней стоянкой Попов рекомендует проверить бардачок, дверные карманы и багажник. В частности, из автомобиля лучше убрать зажигалки, спички, косметику, средства личной гигиены, продукты, ценные вещи, документы и бытовую химию.

Главное правило — не оставлять в машине на морозе вещи, которым необходим определенный температурный режим хранения.

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