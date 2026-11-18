Зимой автомобиль необходимо мыть в первую очередь из-за соли и реагентов, которые повреждают кузов машины, рассказал «360» автоэксперт Василий Кисенков.

«По частоте это примерно один раз в одну-две недели, а дальше смотрим по загрязнению», — рекомендовал он.

По словам Кисенкова, смешанная с водой соль, которой обрабатывают дороги, способна достаточно глубоко забиваться в покрытие автомобиля. Поэтому необходимо мыть не только кузов, но днище, особенно если там нет антикоррозийного покрытия, пояснил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Никита Архипов рассказал, что после первого снега водители автомобилей нередко сталкиваются с плохим сцеплением с дорогой даже при наличии зимних шин, однако спустя несколько недель ситуация нормализуется.