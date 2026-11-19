За выбрасывание старых автомобильных покрышек на общую мусорную площадку гражданину может грозить штраф в три тысячи рублей, рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин в беседе с RT.

Ладушкин объяснил, что шины долго разлагаются и загрязняют окружающую среду. Для юридических лиц, по его словам, штраф может составить 250 тысяч рублей.

Вместо обычной свалки Ладушкин предложил обращаться в шиномонтажные мастерские. Некоторые из них за дополнительную плату принимают покрышки для последующей утилизации.

Также старые шины можно сдавать в экопункты, экомобили и организации по переработке вторсырья. Условия приёма эксперт рекомендовал заранее уточнять у конкретной компании.