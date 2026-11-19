Автомобильный обогреватель можно непрерывно использовать на полной мощности в течение всей поездки без какого-либо вреда для транспортного средства. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Специалист отметил, что инженеры завода-изготовителя заранее просчитали работу климатической системы для абсолютно любых условий эксплуатации машины. По словам специалиста, при проектировании автомобиля комфорт и здоровье людей ставятся выше сохранности самих механизмов. Водителям не стоит переживать о возможной поломке отопителя из-за его долгой и интенсивной работы.

Эксперт посоветовал автовладельцам смело включать отопитель сразу после посадки в салон и оставлять его работать на протяжении всего пути. Система отопления легко выдержит подобные нагрузки, а своевременный обогрев поможет сохранить здоровье водителя и пассажиров.

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