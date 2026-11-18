Снег, грязь и дорожные реагенты могут нарушать работу датчиков и электронных помощников автомобиля, поэтому безоговорочно доверять им в плохую погоду нельзя, предупредил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с KP.RU.

По его словам, загрязнение и снег способны мешать сбору данных, а реагенты — вызывать проблемы с проводкой. В результате системы получают некорректную информацию и могут работать неправильно.

В публикации также отмечается, что снег скрывает дорожную разметку и знаки. Это затрудняет работу помощников, которые ориентируются на них при движении.

«Тут действует набор простых правил: держим дистанцию больше, плавно разгоняемся и тормозим, избегаем резких перестроений», — пояснил Ломанов.

Эксперт отдельно напомнил о машинах с полным приводом. По его словам, они увереннее разгоняются, но преимущества при торможении полный привод не даёт. Поэтому аккуратно тормозить и соблюдать увеличенную дистанцию нужно и на таких автомобилях.