Оптоволокно, используемое для производства оптоволоконных дронов, с весны подорожало с $4 до $30 за километр. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

Авторы статьи указывают, что такая динамика усложнила производство БПЛА на Украине, так как закупки оптоволокна украинскими производителями дронов раздроблены между сотнями компаний и посредников, что серьезно затрудняет обеспечение поставок. По словам основателя украинской компании TAF Industries Александра Яковенко, стоимость оптоволокна для одного беспилотника с дальностью управления 30 км может достигать $1 тыс. Оптоволоконные дроны соединяются с оператором тонким кабелем, что делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.

По прогнозам аналитиков китайского инвестиционного банка Huatai Securities, в 2026 году спрос на оптоволокно со стороны производителей БПЛА может достичь 146 млн км. Это на 155% больше, чем годом ранее. На Китай приходится более половины мирового производства оптоволокна и около половины выпуска готовых оптических кабелей. Выпуск ограничен доступностью стеклянных заготовок, из которых делают волокно.

По данным газеты, китайские поставщики торгуют оптоволокном через посредников и не всегда знают, где в дальнейшем применяется их продукция. В МИД Китая подчеркнули, что страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Дипведомство выступило против использования военной тематики для «очернения КНР».

Ранее сообщалось, что Китай представил оружие, уничтожающее дрон за секунды.