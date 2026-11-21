Российское спасательное судно прибыло на помощь сухогрузу, который днем 21 ноября подвергся атаке беспилотников в международных водах Финского залива. Об обновленной обстановке в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, покидать борт морякам не пришлось, поскольку ситуация на теплоходе полностью стабилизирована.

«По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту», — написал Дрозденко.

Он также добавил, что в связи с произошедшим поддерживает постоянный рабочий контакт с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Напомним, днем в субботу, 21 ноября, два беспилотника нанесли удар по следовавшему в Калининград грузовому судну в нейтральных водах Финского залива примерно в трех морских милях от российской границы.

Изначально сообщалось о начале эвакуации моряков, а к месту происшествия выдвинулись подразделения Пограничной охраны Финляндии, которая взяла на себя координацию морской спасательной операции. По данным финского ведомства, после удара судно сместилось из международных вод в территориальные воды республики, однако опасности для людей и судоходства, а также экологического ущерба специалисты не зафиксировали.

В свою очередь, калининградский губернатор Алексей Беспрозванных подтвердил факт нападения и заверил, что инцидент не создаст угроз для снабжения региона.