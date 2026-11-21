Обильное потоотделение во время тренировки не показывает, насколько успешно человек снижает вес, рассказала KP.RU фитнес-тренер Наталья Шилова.

«Это лишь показатель того, что жидкость покидает ваш организм, а значит ее запасы надо будет пополнить», — объяснила тренер.

По словам Шиловой, интенсивность потоотделения индивидуальна: некоторые люди начинают потеть ещё до начала занятий. Само повышение температуры тела она призвала не считать признаком сжигания жира.

Снижение веса тренер связала с дефицитом калорий, подчеркнув, что он не означает резкого ограничения питания. Подбирать рацион она рекомендовала после консультации с врачом.