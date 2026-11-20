Посла Румынии Кристиан Истрате в пятницу, 20 ноября, вызвали в российский МИД. Об этом сообщили в дипведомстве.

Россия заявила румынскому послу решительный протест из-за отказа Бухареста выдавать визы российским спортсменам 12-14 лет, которые должны были принять участие в Первенстве Европы по тхэквондо. Соревнования пройдут в столице Румынии в конце ноября.

«Политизация допуска российских спортсменов на международные состязания абсолютно неприемлема», – подчеркнули в МИД.

Ущемление прав детей-спортсменов дипведомство РФ назвало постыдным проявлением дискриминации по национальному признаку.

В МИД РФ подчеркнули, что враждебные действия Румынии не останутся без ответа.

Ранее стало известно, что Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что запрет на выдачу виз спортсменам из РФ войдет в 22-й пакет антироссийских санкций ЕС.