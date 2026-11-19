Почти все российские конькобежцы, которые могли принять участие в этапе Кубка мира в Нидерландах, не получили визы. Об этом со ссылкой на представителя России сообщила телерадиокомпания NOS.

По данным издания, единственный, кто сможет выступить в нидерландском Херенвене, — это Даниил Найденышев. У него есть возможность въехать в страну индивидуально по французской шенгенской визе.

Третий этап Кубка мира должен пройти в Нидерландах с 4 по 6 декабря, и россияне могли выступить на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Канада сообщила о том, что не выдаст российским хоккеистам визы для участия в молодежном чемпионате мира. В России на это выразили протест и заявили о намерении обратиться в Международный олимпийский комитет.