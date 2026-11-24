России нужно продолжать гнуть свою линию по допуску спортсменов к международным соревнованиям и заручаться поддержкой МОК и федераций, чтобы отнимать право на проведение соревнований у стран, ограничивающих участие наших атлетов, высказал свое мнение самый известный спортивный журналист России, телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя будущие ограничения Евросоюза.

«У детей должны быть ориентиры»

«Если Евросоюз хочет, то, значит, запретит. И нам в ответ нужно продолжать гнуть свою линию по допуску, заручаться поддержкой МОК федераций и по возможности отнимать у этих стран соревнования. Но, согласимся, сделать это будет сложновато, с учетом экономической мощи и вовлечения в спорт Европы. В любом случае, они нарушают все мыслимые принципы и законы этим пакетом. Поэтому нам нужно продолжать судиться и доказывать, что наши спортсмены должны выступать, что, собственно говоря, является абсолютно нормальным», — подчеркнул Губерниев. ЕС отодвигает МОК. Фон дер Ляйен запретит российский спорт своей властью Подробнее

Он обратил внимание, что неважно, сколько от запрета потеряет мировой спорт. Намного важнее, сколько потеряет от этого наша страна. «До мирового спорта нам дела нет. Важно, как много мы потеряем от этих ограничений. И это правда, ведь у нас есть дети, которые подрастают, и у них должны быть ориентиры. Из-за этого я всегда говорил, что спортсмены должны выступать хотя бы под нейтральным статусом. Где сейчас все те, кто кричал, что они (нейтральные спортсмены — ред.) иноагенты? Поэтому дело не в том, что потеряет мировой спорт. Хватит думать о мире. Надо думать о себе, как американцы», — жестко отметил собеседник.

Не хотят видеть русских

Ранее стало известно, что выступающих под российским флагом спортсменов не будут пускать в Европейский союз для участия в спортивных мероприятиях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такие действия — очередной шаг к «изоляции России».

Мера, озвученная главой ЕК, — часть 22-го пакета санкций. В рамках новых рестрикций предполагается, что участвовать в международных чемпионатах, которые будут идти на территории ЕС, смогут только нейтральные спортсмены. День святого «никогда». Россия хочет в УЕФА, а ее туда пустят? Подробнее

«Мы ещё больше изолируем Россию. Мы закрываем дверь для их участия в европейских спортивных и культурных мероприятиях. Мы вводим запрет для всех российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом», — приводит слова фон дер Ляйен шведский телеканал SVT.

При этом только на ограничениях для спортсменов Еврокомиссия не остановится. В планах структуры — запрет на демонстрацию российских официальных символов в спорте, запрет на финансирование европейских спортивных и культурных ассоциаций спонсорами из РФ и новые ограничения на занятие постов.

«Мы также представим ограничения на возможность занимать посты в руководящих органах базирующихся в Европе спортивных федераций гражданами РФ», — заявила фон дер Ляйен.

Одновременно с этим санкции против российских спортсменов вводятся и на местах. В той же Швеции правительство заявило о намерении добиться отказа во въезде в страну российских спортсменов. Причем причина для давления очень необычная — «риск для международных связей королевства». Под эту размытую формулировку для отказа подходит все что угодно. Канада, Финляндия и Норвегия плюнули в лицо МОК: утрется ли Кирсти Ковентри Подробнее

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступала ранее со схожим заявлением. «Нам нужно ограничить выдачу виз на уровне ЕС и создать единые правила въезда в Шенгенскую зону для российских профессиональных спортсменов», — заявила Валтонен в интервью Yle и напомнила, что позицию Финляндии поддержали и другие государства, в том числе Дания и упомянутая выше Швеция.

Хельсинки, к слову, начали вводить визовые ограничения уже с 16 ноября. При этом одновременно схожие документы были введены в Норвегии.

Идет вразрез с Олимпийской хартией

Из-за такой позиции наши атлеты уже вынуждены пропускать соревнования. Так, в той же Финляндии российские фигуристы не смогли принять участие в международной серии Гран-при. Из-за этого Федерация фигурного катания на коньках России уже заявила, что решение Хельсинки идет вразрез с Олимпийской хартией.

«Федерация фигурного катания на коньках России крайне разочарована политизированным решением Финляндии в отношении наших спортсменов и продолжит взаимодействовать с ISU по вопросам обеспечения участия российских фигуристов во всех возможных турнирах. ФФККР сожалеет, что спортсмены стали жертвой необдуманных и неправомерных политических решений, и считает, что подобные действия противоречат Олимпийской хартии и положениям конституции ISU», — говорится в сообщении. Им наш хоккей не нужен. В ООН закрыли глаза на травлю и бойкот сборной РФ Подробнее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также называла нацизмом недопуск наших спортсменов в Финляндию.

Осудил действия соседних стран и президент России Владимир Путин. «Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, так же как искусство, должен объединять людей, но, видимо, кто-то не хочет этого объединения, а хочет нарастания тревожной и конфликтной ситуации и в регионах своей деятельности, в регионах их ответственности, а может, и в других местах», — подчеркнул Путин и отметил, что ему порой кажется, что без смены политических элит в некоторых странах Европы будет невозможно достигнуть нормализации отношений.