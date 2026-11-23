Еврокомиссия предложила ввести ограничения для российских спортсменов и руководителей компаний в рамках 22-го пакета антироссийских санкций. С таким заявлением 23 ноября выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Инициатива опубликована на сайте ЕК. Согласно ей, гражданам Евросоюза могут запретить занимать руководящие должности в российских компаниях. Одновременно предлагается ограничить участие россиян в международных спортивных соревнованиях в Европе под государственной символикой РФ. Кроме того, им могут запретить входить в руководство спортивных федераций ЕС.

Помимо этого, Еврокомиссия намерена ужесточить визовые ограничения. В частности, предлагается запретить въезд в Евросоюз бывшим российским военным. Финансовая часть предложений предусматривает дополнительные ограничения в отношении платежных сервисов и криптовалютных платформ. Под санкции также предлагается включить более 70 судов, которые в ЕС относят к так называемому теневому флоту.

23 ноября фон дер Ляйен представила 22-й пакет санкций против России. По ее словам, в пакет антироссийских санкций добавят 60 банков — их отключат от системы SWIFT. Кроме того, планируется создать специальную рабочую группу по санкциям в сфере криптовалют.