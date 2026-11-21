Потеря Дружковки и Доброполья станет серьезным ударом для Киева, так как армия РФ сможет приблизиться к тылам в Славянске и Краматорске - последним крупным городам в Донбассе. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

Он объяснил, что Киев всячески пытается не допустить потерю Дружковки и Доброполья и продвижения армии РФ к главным городам-крепостям - Славянску и Краматорску.

«Дело в том, что власти Украины боятся потери Славянска и Краматорска. Потому что их освобождение станет жирной точкой в освобождении всего Донбасса. Как только мы выйдем на границы ДНР по конституции, это сразу поставит точку в освобождении республики. Для Киева важно, чтобы этого не произошло, это серьезная репутационная потеря», — подчеркнул Гагин.

На Добропольском направлении, по данным военкоров, идет продвижение к югу от Сергеевки. Продолжаются тяжёлые бои за Новофёдоровку. Есть продвижение на север западнее Белозёрского, идут сражения у Нововодяного.

На Дружковском направлении, по сообщениям с мест, российские штурмовые группы вышли к южным окраинам Николайполья и пытаются закрепиться. Сообщается также о продвижении в Веролюбовке.