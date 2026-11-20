В ночь на 19 ноября Крымский мост подвергся атаке в третий раз за семь дней. Реакция Москвы последовала незамедлительно: президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонней встречи с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином заявил, что Россия ответит на удары по мосту, а сам объект будет восстановлен.

По словам главы государства, он обсуждал с Советом Безопасности возможное прекращение огня и попросил коллег над этим подумать. Однако после атак на Крымский мост договариваться Россия не намерена. Путин отметил, что Украина и Европа к компромиссам пока не готовы, а Киеву следовало согласиться на предложения США ещё до встречи в Анкоридже — Россия их уже приняла.

Как и откуда бьют по Крымскому мосту

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru допустил, что ВСУ могли атаковать мост со стороны моря.

«ВСУ атакуют Крым и сейчас снова стали бить по Крымскому мосту. Всё это летит, конечно, со стороны моря в большей степени», — отметил Попов.

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Помощь НАТО

Генерал считает, что атаки на мост координируют страны НАТО — без них украинская армия их бы не осуществила.

«Партнёры Украины готовят ВСУ, направляют их, а боевики только нажимают кнопочку, чтобы всё полетело. Все расчёты, моделирование, возможности по обходу ПВО над нашими территориями — всё это осуществляется Западом. Летают большие беспилотники типа MQ-9 и MQ-4, которые с большой высоты мониторят и передают информацию о наших возможностях, и самолёты ДРЛО стран НАТО летают. Всё это обеспечивает возможность нанесения ударов по Крымскому мосту», — сказал Попов.

По его оценке, Зеленский и его администрация наносят удары во время саммита АТЭС в Китае именно ради публикаций в западных СМИ.

«Все эти удары не ради достижения успеха, это удары лишь бы куда попасть, лишь бы что натворить, чтобы о них говорили, будто у них есть успех», — подчеркнул генерал.

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Жёсткий ответ ждёт Киев

Попов убеждён: Армия РФ нанесёт жёсткий ответный удар, российские военные уже «разносят» мосты в Киеве.

«Сейчас прошли переговоры трёх лидеров в Китае... А на поля боя пока продолжается плановая работа, бьём по энергетическим объектам, железнодорожным узлам, где расположены сортировочные центры формирования составов для их отправки на передний край с грузами боевой техники и боеприпасами», — сказал Попов.

При этом, по его словам, Южный и Северный мосты в Киеве, построенные в советское время «с расчётом на то, что они должны устоять даже при серьёзных поражениях», — цель непростая.

«Их можно полностью завалить, но для этого необходимо ещё один-два групповых удара минимум», — подчеркнул генерал.

Каким именно будет ответ, все увидят после возвращения верховного главнокомандующего в Москву, убежден Попов.

«Я думаю, уже в ближайшие выходные или в начале следующей недели Киев получит жёсткий ответ», — подытожил он.