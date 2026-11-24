После точных российских ударов по связанным с ВСУ объектам энергетики Украина начала переносить военные производства в страны Европы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, в Одессе вслед за отключениями света, воды и тепла начались перебои со связью. Блэкаут в регионе фиксируется уже третий день.

По данным околовоенных Telegram-каналов, серьезные проблемы в регионе начались после того, как российские военные нанесли один из самых массированных ударов по Украине, который пришелся на Центральную, Западную и Южную части страны.

«Украина обсуждает вынос предприятий за рубеж. Буквально недавно в Брюсселе рассматривалось резкое увеличение финансирования киевского режима. В частности, речь шла о том, что на конец этого года у них стоит план семь миллионов беспилотников, это включая те дроны, которые они используют в зоне боевого соприкосновения. А на следующий год они планируют сделать 20 млн беспилотников. Из тех денег, которые они планируют выделить на 20 млн беспилотников, 67% останется в ЕС. Это говорит о том, что 67% беспилотников Европа производит на своих заводах. Конечно, вывести их из строя будет тяжело», - пояснил военный эксперт.

Кнутов добавил, что в этом случае будут серьезно перерезаться поставки для ВСУ из стран Европы.

Ранее стало известно, что доставка тайных грузов НАТО парализована в Одессе.