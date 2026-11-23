Актер и шоумен Никита Джигурда впервые обратился к поклонникам после сообщений о срочной госпитализации и подтвердил, что перенес обширный инфаркт, из-за которого теперь готовится к операции по удалению тромба. Подробностями о своем состоянии артист 23 ноября поделился в личном блоге.

Как пояснил шоумен, тревожные симптомы появились во время недавней поездки в Екатеринбург, где он работал над выпуском нового музыкального альбома. У артиста резко подскочило давление и возникло сильное жжение в груди, но он не сразу обратился за помощью. На следующие сутки у Джигурды развилась аритмия и начались приступы удушья, после чего было решено срочно вызвать бригаду скорой помощи.

По признанию самого актера, специалисты были поражены тем, что ему удалось остаться в живых, перенося столь тяжелый сердечный приступ на ногах.

«Сейчас уже все хорошо. На ногах перенес инфаркт. Давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву, и так жгло, что жить не хотелось. Врачи говорят, удивительно, как я выжил. Они сказали, что мне повезло», — признался Джигурда в ролике.

После обследования медики поставили предварительный диагноз — обширный инфаркт передней стенки миокарда. Сейчас шоумен находится под наблюдением врачей, впереди его ждет хирургическая операция по удалению тромба.

О внезапной госпитализации 65-летнего артиста стало известно утром 23 ноября. Комментируя тревожные новости о состоянии шоумена, балерина Анастасия Волочкова подтвердила попадание Джигурды в больницу и пожелала ему скорейшего выздоровления, а опрошенные редакцией кардиологи напомнили, что игнорирование жжения в груди и скачков давления нередко приводит к острой сердечной недостаточности.