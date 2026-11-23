Восстановиться после инфаркта в пожилом возрасте - после 60 лет - можно примерно за месяц, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

Напомним, 23 ноября стало известно, что 65-летний актер Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом. Сейчас артист находится под наблюдением врачей.

Балерина Анастасия Волочкова отметила, что пять дней назад у Джигурды случился микроинфаркт. В тот момент он находился в Екатеринбурге. От госпитализации артист отказался, после чего вернулся в Москву, где ему снова стало плохо.

В больнице Джигурде поставили стент. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Если человек старше 60 лет, то вполне реально восстановиться за месяц. Сейчас такая тенденция, что многие ходят в предынфарктном состоянии и не обращаются к врачу. Я всегда в такой ситуации говорю: если давление повышается больше 140 на 90, нужно идти к врачу, чтобы не довести до инфаркта. Лучше не допускать этого. Сейчас есть хорошая терапия, можно принимать то, что нужно, и жить в хорошем состоянии», - пояснила врач.

Ранее стало известно о второй госпитализации в семье Джигурды.