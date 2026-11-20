Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих интересов, если Таллин действительно закроет пограничные переходы.

Об этом дипломат сообщила в ходе брифинга, комментируя решение эстонского правительства прекратить работу КПП с 1 декабря 2026 года.

«В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов», — подчеркнула Захарова.

О намерении закрыть границу стало известно в два этапа. На прошлой неделе глава МИД Эстонии Маргус Цахкна проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о соответствующем замысле. А уже 20 ноября премьер-министр Кристен Михал на пресс-конференции объявил: кабинет министров официально постановил прекратить с 1 декабря работу контрольно-пропускных пунктов на российско-эстонской границе.

По мнению Захаровой, подобным шагом эстонские власти «решают свои внутренние проблемы, отвлекая регулярными антироссийскими выпадами собственное население от злободневных социально-экономических проблем, которые стали следствием собственной недальновидной авантюрной политики». Дипломат напомнила, что в течение всего 2026 года Таллин планомерно ограничивал работу пунктов пропуска, сокращая время их функционирования.

Захарова провела прямую параллель между решением Таллина и историей холодной войны.

«Подобные шаги фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока», — указала представитель МИД.