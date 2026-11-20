Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии, и это связано с решением Таллина в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границах, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула: Россия считает откровенно конфронтационным решение Эстонии, которое находится в одном русле с попытками обострить ситуацию в Балтийском регионе и отношения с Москвой.

По словам Захаровой, Таллин принимал решение без консультаций с российской стороной, и этот шаг приведет к негативным последствиям в экономике и социальной сфере, в особенности, в приграничных регионах самой Эстонии.

Представителя Таллина вызвали в МИД, чтобы довести до эстонской стороны позицию России по данному вопросу, пояснила Захарова.