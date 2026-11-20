Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии, и это связано с решением Таллина в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границах, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она подчеркнула: Россия считает откровенно конфронтационным решение Эстонии, которое находится в одном русле с попытками обострить ситуацию в Балтийском регионе и отношения с Москвой.
По словам Захаровой, Таллин принимал решение без консультаций с российской стороной, и этот шаг приведет к негативным последствиям в экономике и социальной сфере, в особенности, в приграничных регионах самой Эстонии.
Представителя Таллина вызвали в МИД, чтобы довести до эстонской стороны позицию России по данному вопросу, пояснила Захарова.
Напомним, ранее стало известно, что с 1 декабря Эстония закрывает для проезда людей и транспорта все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Под введенные меры попадают КПП Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.