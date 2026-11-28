Мама первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко Тамара Федоровна скончалась утром в субботу, 28 ноября. О невосполнимой утрате сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Выражая искренние соболезнования родным от лица жителей города и от себя лично, Приходько подчеркнул, что Тамара Федоровна была не просто любящей матерью и надежной опорой для своей семьи, но и человеком исключительной душевной стойкости, доброты и мужества, чья жизнь служила примером для окружающих.

«Уход из жизни Тамары Фёдоровны – это огромная боль для всех, кто знал эту замечательную женщину. Она была не просто мамой Героя, Лидера, Главы, но и опорой, поддержкой и любящим сердцем для своего сына, для всей семьи», – написал Иван Приходько.

При жизни Тамара Захарченко вместе со своим супругом Владимиром активно участвовала в общественной жизни кадетского корпуса, созданного на базе родной школы ее сына и получившего его имя после трагической гибели политика. Она регулярно посещала памятные мероприятия и присутствовала на торжественных церемониях посвящения учащихся в кадеты. Сведения о дате, времени и месте прощания с Тамарой Федоровной на данный момент не уточняются.

Александр Захарченко, родившийся в Донецке в июне 1976 года, в 2014 году возглавил Совет министров ДНР, а в ноябре того же года одержал победу на выборах главы республики. Пережив несколько покушений, первый руководитель ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.