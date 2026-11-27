Российские силовики предотвратили на территории ДНР теракт, который был направлен против высокопоставленного военнослужащего Вооружённых сил РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудниками ведомства была задержана женщина, которая готовила это нападение.

«Федеральной службой безопасности в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки России 1997 года рождения, причастной к подготовке террористического акта в отношении высокопоставленного российского военнослужащего», — отметили в ФСБ.

Речь идёт о жительнице Волновахи, которая перебралась в Донецк. Согласно данным федеральной службы, женщина следила за сотрудником одного из силовых ведомств России по заданию украинской стороны. Кроме того, она отправляла киевскому режиму собранную информацию о передвижениях военнослужащего и используемых автомобилях.

Для атаки на российского офицера противник применил три ударных беспилотника «Баба-Яга», на которые были установлены самодельные взрывные устройства. Эти аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Затем взрывотехники ФСБ обезвредили вражеские БПЛА.

Также женщина передавала украинской стороне сведения о местах дислокации российских войск в Волновахском и Мариупольском муниципальных образованиях. В отношении задержанной возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Суд отправил её под арест.

Напомним, 25 ноября стало известно, что в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении покушения на представителя администрации города Мелитополя. Он получил от кураторов с Украины два FPV-дрона с компонентами для самодельного взрывного устройства (СВУ). Мужчина установил беспилотники вблизи места работы чиновника. В результате инцидента представитель администрации не пострадал.