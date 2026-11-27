Киев задействовал три ударных беспилотника типа «Баба-яга» для попытки покушения на высокопоставленного военнослужащего в ДНР. Все три аппарата были подавлены, сообщили в ФСБ России.

Ранее стало известно о предотвращении теракта против высокопоставленного военнослужащего в Донецкой Народной Республике.

По подозрению в подготовке теракта задержали гражданку России. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанная — жительница Волновахи 1997 года рождения. Как утверждают в ведомстве, она установила контакт с представителями украинских спецслужб через Telegram и передавала им сведения о местах дислокации российских подразделений на территории Волновахского и Мариупольского муниципальных образований ДНР.

Позднее, по заданию кураторов, женщина переехала в Донецк, где начала следить за сотрудником одного из силовых ведомств по месту его жительства. Информацию о передвижениях военнослужащего и используемых им автомобилях она передавала украинской стороне через WhatsApp*.

В ФСБ уточнили, что три беспилотника «Баба-яга» были оснащены самодельными взрывными устройствами фугасно-зажигательного действия. После подавления средствами радиоэлектронной борьбы аппараты обезвредили сотрудники-взрывотехники спецслужбы.

Задержанную обвинили в государственной измене и арестовали.

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