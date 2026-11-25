Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Берлине заявил, что странам альянса следует готовить к возможной войне не только военных, но и всё общество — бизнес, государственные и местные администрации, а также граждан на индивидуальном уровне. В качестве примера Рютте привёл «лучших учеников» альянса — Норвегию, Швецию и Данию, которые, по его словам, уже чётко знают, что должны делать гражданские в случае начала конфликта.

Кроме того, генсек НАТО призвал как можно быстрее увеличить военные расходы до 5% ВВП. Фактически речь идёт о переводе экономик европейских стран на военные рельсы и о тотальной милитаризации общественной жизни.

Рютте тащит Европу в могилу

Военный эксперт Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии aif.ru дал резкую оценку словам генсека НАТО. По его словам, Рютте, говоря о необходимости готовиться к возможной войне, «тащит Европу в могилу».

«В Польше, например, и ещё некоторых странах Европы людям уже раздают противорадиационные таблетки, чтобы они были под рукой у жителей. То есть, в Европе не просто готовятся к расширению конфликта, а к ядерному конфликту... Зачем этот конфликт нужен Европе? Они решили с помощью Зеленского покончить со своим существованием? Собственно, для чего втягивать весь земной шар в конфликт? Не думаю, что они спрашивали мнение у населения, хотят ли люди втягивания в конфликты», — заявил Колесник.

Эксперт подчеркнул, что Европа, разжигая ядерный конфликт, не осознаёт, что не сможет в нём выжить.

«Не знаю, может, Рютте или смертельно болен, и поэтому решил всех потянуть в мировой конфликт, или он сошёл с ума. Других объяснений, зачем он говорит о подготовке к войне, у меня нет. Рютте тащит Европу в могилу. Но никто не спросил население, надо это им или нет», — констатировал собеседник aif.ru.

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Балтийское море и Бенгази: где НАТО может поджечь фитиль

Колесник отметил, что НАТО может попытаться спровоцировать конфликт не только в Ливии, но и в Балтийском море. «Балтийское море — это сейчас одна из самых напряжённых точек», — добавил эксперт.

По его мнению, альянс целенаправленно ищет новые точки эскалации, чтобы втянуть Россию в расширенное противостояние.

Отдельно Колесник указал на причастность стран НАТО и Европы к инциденту в порту Бенгази в Ливии, где украинские безэкипажные катера атаковали российские суда, а затем — предположительно, иранское военно-транспортное судно ALVAN.

«Страны НАТО сами разжигают конфликт, в том же порту Бенгази в Ливии, где были наши корвет и сухогруз атакованы в том числе... Иран же не обременён никакими ограничениями в сторону Украины, они уже показывали свою решительность, они могут спокойно нанести удар по Украине. В том, что Украина провоцирует конфликт на севере, на юге, нет ничего хорошего», — сказал Колесник.

По его оценке, перед Киевом стоит задача втянуть США во всеобщий конфликт, а Западная Европа уже втянута.

«Начиналось всё с поставок летательных средств, потом Javelin. Сейчас уже применяются наземные, воздушные, подводные, надводные средства наблюдения и нанесения ударов. Конфликт стал колоссальным. Европа сейчас просто занимается самоуничтожением», — добавил он.

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Россия готова к ударам возмездия

Россия, по словам Колесника, готова дать ответ на любые провокации.

«Нам есть, чем ответить на такие угрозы. Мы без всякого прекраснодушия понимаем, чем может закончиться этот конфликт. Мы подготовились с точки зрения ударов возмездия. Победителей в этой войне не будет», — заявил военный эксперт.

Колесник ранее неоднократно подчёркивал, что Россия не будет мешкать с ответом на возможные попытки НАТО наносить упреждающие удары.

Москва отслеживает провокации альянса и готова к симметричным и асимметричным мерам, которые, по мнению эксперта, отрезвят любых сторонников «маленькой победоносной войны» в Европе.