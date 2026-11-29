Украинская армия ежедневно теряет около тысячи боевиков. На местных кладбищах не хватает мест. Во Львове готовятся к открытию нового крематория.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл жуткие детали новой инициативы украинских властей.

Напомним, первый заместитель главы Львова Андрей Москаленко заявил о строительстве крематория из-за нехватки мест на городских кладбищах.

По его словам, в городском крематории начали пусконаладочные работы печей для кремации, которые изготовили в Испании. Строительство крематория находится на завершающем этапе.

«ВСУ в ежедневном режиме теряют около тысячи боевиков. Многие так и остаются невостребованными на линии боевого соприкосновения. Украинские санитарные команды не спешат собирать останки, а тех, кого удается вытащить и перевести на временное хранение в морги, слишком много, чтобы справиться с таким объемом захоронения. Поэтому власти Украины обратились к своим европейским партнерам, а последние предоставили им технические возможности и документацию для строительства двух печей крематория. Он будет современным, с большой мощностью, что как раз позволит переработать такое количество боевиков», - пояснил эксперт.

Иванников отметил, что простых граждан на работу в крематорий набирать не будут.

«Сейчас проводится тестирование крематория, набирается персонал, который будет проходить специальное обучение. Персонал будет особым, состоящим не из гражданских людей. Это бывшие боевики ВСУ, которые будут находиться под подпиской о неразглашении государственной тайны, поскольку кремация боевиков и их останков будет строго засекречена. В большинстве случаев то количестве боевиков, которое будет кремировано, останется неизвестным», - пояснил эксперт.

Иваников отметил, что за сутки потери ВСУ исчисляются примерно тысячью боевиков.

«Крупные города Украины оборудованы крематориями, но они не в состоянии справиться с таким объемом. Родственники, которые получат прах боевиков, будут счастливчиками, поскольку в реальности только единицы смогут получить хоть какие-то останки. Кроме того, жителей Украины вновь заставят платить, администрация Львова превращает кремацию в бизнес-проект. Ориентировочная стоимость услуги кремации оценивается в 10 тысяч гривен (примерно 18200 рублей) из-за энергозатрат», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что украинское командование применяет к боевикам ВСУ самые изощренные методы пыток, и любое ослушание может обернуться тяжелыми последствиями.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл подробности зверств, творящихся в рядах украинской армии.