Военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил вероятность переноса украинских производств вооружения из Киева в Кривой Рог. На родине Владимира Зеленского в последнее время фиксируются многочисленные удары.

«Такой перенос нецелесообразен с точки зрения безопасности для нашего противника. Кривой Рог располагается ближе к линии боестолкновений, чем Киев. А сама Днепропетровская область находится в зоне действия наших бойцов, они зашли в этот регион и продвигаются вперед», — пояснил эксперт.

«К тому же перенос производства — это не "иголка в сене", а серьёзная и заметная задача, которую сложно скрыть», — добавил Дандыкин.

Однако такая работа ведется – переносится производство беспилотников в западные регионы Украины и страны Европы.

«Часть производств, особенно беспилотников, уже вынесена в Прибалтику, страны Восточной Европы и Германию, где задействован европейский персонал на совместных предприятиях. Это выгодно Западу, так как речь идет о больших деньгах: за пределами Украины безопасно», — подытожил Дандыкин.

Как сообщалось, 20 ноября в Кривом Роге был нанесен удар по ресторану, где проходила встреча украинских старших офицеров и иностранных специалистов.