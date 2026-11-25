Серо-зеленые костюмы, в которых были пропавшие в Красноярском крае Усольцевы, усложнили работу для поисковиков. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.

Ранее в СК сообщили, что семья Усольцевых в день исчезновения была одета в серо-зеленые костюмы – под цвет листвы.

«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, за грибами и так далее», — сказал Щетинин.

На вопрос о том, реально ли найти Усольцевых спустя более чем год после их исчезновения, спасатель ответил, что с наступлением зимы поиски вряд ли дадут результат.

«Учитывая что сейчас в тех местах зима, снег, думаю, шанс найти пропавших именно сейчас довольно небольшой», — добавил он.