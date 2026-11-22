С момента пропажи Усольцевых в тайге Красноярского края прошло больше года. Долгое время не было никаких зацепок, однако позже появилось предположение, что семья может находиться в таежном скиту.

Отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайском лесу, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, могут ли там находиться Усольцевы.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали на Кутурчинском Белогорье в конце сентября прошлого года. По официальной версии, семья собиралась в однодневный поход к скале Буратинка.

У предполагаемого начала маршрута был найден их автомобиль, однако никаких других следов пропавших обнаружить не удалось, несмотря на масштабные поиски.

«Скиты - это уже “обжитые” туристами места, они все посчитаны, и, конечно же, в рамках поисковой операции они были проверены. Жить там можно как и в охотничьих избушках, но это не тот закрытый образ жизни, который позволит скрыться от поисков МЧС и десятков добровольцев. В тайге невозможно не топить печь и не жечь костёр, без тепла и еды не обойтись. Поэтому я не верю, что они могут скрываться в подобных местах», - отметил Наумкин.

В открытых источниках нет упоминаний о скитах именно в том месте, где пропали Усольцевы. Однако одно из подобных мест есть в районе поселка Сандакчес в Туруханском районе Красноярского края. От места пропажи Усольцевых до него около тысячи км.

Ранее криминалист Игнатов сообщил, что следователи могут повторно допросить сына Усольцевых.