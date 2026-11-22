Спустя год после пропажи Усольцевых в тайге Красноярского края появилась новая версия их исчезновения, связанная с закрытыми скитами в этом регионе. Именно этим некоторые эксперты объясняют то, что никаких зацепок за все время так и не было найдено.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил эту версию.

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились на небольшую прогулку из поселка Кутурчин Красноярского края в сторону скалы Буратинка.

Изначально они планировали присоединиться к группе с гидом, но поход отменился из-за непогоды. Усольцевы решили идти самостоятельно - маршрут должен был занять около трех часов. Больше их никто не видел.

«В этой части Красноярского края скитов нет, думаю. Версия фантастическая. Старообрядцы живут селеньями на юге края и свободно контактируют с мирянами», - отметил Кулеш.

Самые известные в Красноярском крае - дубчесские скиты - остаются закрытыми для посторонних. Они расположены в долине реки Дубчес (это северный приток Енисея), недалеко от поселка Сандакчес в Туруханском районе. Однако от места пропажи Усольцевых до этих скитов порядка 1000 км.

Ранее стало известно, что в деле Усольцевых появилась новая зацепка.