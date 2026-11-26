Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин в эксклюзивном комментарии для aif.ru призвал граждан, отправляющихся на природу, позаботиться о собственной безопасности. По его словам, одним из самых эффективных и простых решений для предотвращения трагедий в лесу является использование яркой одежды.

«Однозначный совет всем, кто выходит в лес за грибами, ягодами и так далее - используйте только яркую одежду. Для этой цели очень хорошо подходит сигнальный жилет, который по правилам должен быть у каждого автолюбителя в машине. Вот это очень хороший вариант, он ничего не весит практически, но очень далеко его видно», — отметил Щетинин.

Спасатель добавил, что такой элемент экипировки не требует больших затрат и доступен практически в любом сетевом магазине.

«Жилет стоит небольших денег, его можно купить в любом магазине сетевом», — резюмировал Щетинин.

Светоотражающий жилет значительно повышает шансы быть вовремя обнаруженным поисково-спасательными группами, что критически важно в первые часы поисков.

Ранее в СК сообщили, что семья Усольцевых в день исчезновения была одета в серо-зеленые костюмы – под цвет листвы.