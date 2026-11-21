Ответ за террористический удар по Крымскому мосту будет мощным и максимально болезненным для Киева. Целью станет военный объект.

Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, ответ будет нанесен через сутки-двое.

«Ответ будет, наверное, буквально через сутки-двое. Суббота, воскресенье, ночь на понедельник. Ответный удар надо подготовить. Соответствующие указания давать, даже по спецсвязи, не логично. Владимир Владимирович Путин проведет совещание в Москве с людьми из министерства обороны, поставят задачу, обсудят с Совбезом. Затем будет дана команда. Все мероприятия будут проводиться с как можно меньшим количеством знающих людей, чтобы соблюдалась определённая внезапность и определённая секретность. Подобные вопросы, как правило, не обсуждаются, даже по средствам коммуникации секретной связи, чтобы не было утечки информации. Нужно просто выждать время. И потом мы увидим это все и услышим», — объяснил военный эксперт.

Ранее генерал-майор Попов объяснил, что под удар по мосту «Затока» могли попасть советники НАТО, причастные к террористическому удару по Крымскому мосту.