До конца предстоящей недели температура воздуха в столичном регионе может опуститься до -9 градусов, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в пятницу и субботу - 27 и 28 ноября - ожидаются небольшие снегопады.

«В пятницу ожидается облачная погода, местами небольшой снег в течение суток. Утром - местами гололедица. Минимальная температура в Москве будет -3...-5 градусов, по области - до -6. Дневная температура - -2...-4 градуса, по региону - от -1 до -3. Сохранится плотный северо-западный ветер», - пояснила специалист.

Позднякова отметила, что в субботу также будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

«Температура останется практически на том же уровне, что и в пятницу. Ветер ожидается северо-западный с силой 6-11 метров в секунду. В воскресенье будет без существенных осадков, но морозы начнут крепнуть. Минимальная температура в Москве будет -6...-8 градусов, по региону опустится до -9. Дневная температура будет -4...-6 градусов. Температура в воскресенье будет ниже климатической нормы градуса на три», - добавила эксперт.

По словам синоптика, морозная погода сохранится и в начале следующей недели.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, откуда в Подмосковье пришел циклон «Вилка».