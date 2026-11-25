Снегопад в Московскую область принес циклон «Вилка», который вобрал влагу со Средиземного моря и Балкан, рассказал в интервью «360» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, циклон зародился над Атлантическим океаном, прошел через юг Европы – именно он стал причиной сильных дождей на Иберийском полуострове, в Пиренеях, на севере Италии, а затем на Балканах.

Шувалов рассказал, что затем он получил дополнительный импульс более холодным воздухом и закрутился в мощный циклонический вихрь.

«Большое количество влаги — это Средиземное море, Балканы, вот оттуда пришла эта влага, здесь она осела хорошими, приличными, уже вполне зимними сугробами», — пояснил эксперт.

Отметим, в Москву и Подмосковье пришли снегопады, метель и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, к утру четверга, 26 ноября, высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 см. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью aif.ru рассказала, что снег продержится до конца ноября, так как в столице сохранится отрицательная температура воздуха.