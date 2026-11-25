Ночь на среду в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха в столице опустилась до минус 1,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вторник в Москве отметился как самый холодный день с начала осени, когда температура опустилась до минус 1,2 градуса. Но это лидерство продлилось недолго, и начавшаяся среда быстро вытеснила его с первого места в списке самых холодных дней осени. По информации базовой метеостанции города ВДНХ, сегодняшний минимум составил минус 1,4 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что до конца ноября лидер «холодного» списка в Москве сменится еще не раз. Уже в четверг температура начнёт снижаться, а ближайшей ночью прогнозируются минусовые значения в диапазоне от -3 до -5 градусов.

Ранее в Липецке из-за неблагоприятных погодных условий был введен режим повышенной готовности.