На поверхности Солнца зафиксирована вторая по мощности вспышка текущего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отмечают высокую активность светила, которое продолжает генерировать энергию вопреки предыдущим прогнозам о скором спаде.

«Только что поступили сведения о вспышке уровня M2.4 (сильный балл) с максимумом в 16:24 по московскому времени», — говорится в сообщении научной группы.

Согласно данным каталога, данное явление стало вторым по интенсивности в ноябре после события класса M3.5, зарегистрированного 5 ноября, и пятым за осенний период.

Наиболее мощным событием текущего сезона, указали специалисты, остается вспышка M6.7 от 8 октября. При этом инциденты наивысшего класса X не наблюдались на звезде с начала лета.

Анализ визуальных данных свидетельствует о том, что вспышка сопровождается корональным выбросом массы, направленным в сторону Меркурия. Поскольку очаг излучения локализован на периферии солнечного диска, вероятность воздействия данного выброса на магнитосферу Земли полностью исключена.

Ученые продолжат мониторинг активности светила, планируя в дальнейшем опубликовать детальную визуализацию зафиксированного процесса.

Ранее сообщалось, что на Земле произошла магнитная буря.