На Земле зарегистрировали слабую магнитную бурю уровня G1. Она наблюдалась с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, геомагнитное возмущение стало реакцией на воздействие небольшой корональной дыры, появившейся на Солнце. Это вызвало умеренное повышение температуры в околоземном космическом пространстве.

В лаборатории отметили, что вероятность усиления бури остается низкой. По прогнозу специалистов, уже в следующий трехчасовой интервал геомагнитные индексы должны вернуться в зеленую зону.

Накануне сообщалось, что на Земле была зафиксирована магнитная буря экстремального уровня G5+.