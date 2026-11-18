На Земле в течение 18 ноября возможны геомагнитные возмущения, однако вероятность магнитной бури остается низкой. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

За прошедшие сутки на Солнце произошли 16 вспышек, одна из которых достигла класса M. Активность наблюдалась сразу в шести группах солнечных пятен. При этом пока она не оказывает заметного влияния на Землю.

Также увеличилась скорость солнечного ветра — примерно с 300 до 400 км/с. Это может вызвать геомагнитные возмущения, но, по прогнозу, магнитная буря маловероятна.

«В течение дня сохраняется высокая вероятность геомагнитных возмущений от корональной дыры», — говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующий день геомагнитная обстановка стабилизируется.

7 ноября Солнце выдало 29 вспышек, что повторило суточный рекорд XXI века.