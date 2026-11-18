Многие сейчас стали уделять больше внимания колебаниям магнитного поля Земли. Космическую погоду отслеживают так же активно, как и обычные метеосводки. Aif.ru приводит подробный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

На Солнце заметно растет вспышечная активность, однако вспышки в основном слабые и средние, которые не окажут влияния на Землю, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. В четверг, 19 ноября, возможны геомагнитные возмущения из-за потока солнечного ветра от корональной дыры на Солнце.

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Вероятность геомагнитных возмущений составляет 25 процентов. Вероятность магнитных бурь — 12 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 63 процентов.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 19 ноября 2026 года