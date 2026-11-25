24 ноября Москву и регионы Центральной России накрыл мощный снегопад. Пробки, заносы на дорогах, снегоуборочная техника во дворах — так начинается очередной сезон русской зимы.

А какими эти зимы будут дальше? Как раз недавно российские учёные опубликовали исследование, которое даёт ответ на этот вопрос.

Теплеет, но снега меньше не становится

Исследование опубликовано в «Докладах Российской академии наук. Науки о земле». Специалисты Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Института географии РАН и Российского университета транспорта проанализировали данные метеонаблюдений в Москве с 1961 по 2024 год и сопоставили их с прогнозами международных климатических моделей на XXI век.

Главный вывод звучит неожиданно на фоне разговоров об идущем на планете глобальном потеплении. Количество сильных снегопадов в Москве не будет снижаться. А вот умеренные станут реже. Прогноз синоптика Ильина: продержится ли выпавший в Москве снег до зимы? Подробнее

На европейской части России потепление климата проявляется вполне отчётливо. Причём именно зимой. Температура в холодный сезон растёт со скоростью 0,67°C за десятилетие, количество осадков тоже увеличивается – на 3,3% за 10 лет. Продолжительность холодного периода в среднем сократилась на 10 дней по сравнению с XX веком. Кроме того, стало много дней с экстремальными осадками.

Иначе говоря, зимы на Русской равнине становятся теплее и короче, но не суше. Такова статистика последних десятилетий.

Теперь заглянем конкретно в Москву и Московскую область. По данным наблюдений на метеостанции ВДНХ, средняя зимняя температура в Москве выросла на 2,1°C (это если сравнивать периоды 1961–1990-х годов и 1991–2020-х годов), а количество зимних осадков подскочило на 11,3% (это приличная прибавка).

Также учёные установили, что зимой число дней с отрицательной температурой воздуха сократилось, и это происходило со скоростью 2 дня за десятилетие. А снега выпадало на 8 миллиметров больше каждый сезон. Казалось бы, при такой динамике температуры его должно становиться меньше, но нет. Климатологи обнаружили, что меняется не количество снегопадов, а их характер: умеренные происходят всё реже, а сильные — чаще.

Чем это объяснить? «Тем, что при потеплении испаряется больше воды. На фоне роста температуры воздуха увеличилась влагоёмкость атмосферы, и при отрицательных зимних температурах это оборачивается обильными снегопадами», — говорит один из авторов исследования, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

То есть более тёплый воздух способен удерживать больше влаги, и условия, необходимые для мощных снегопадов, не только не исчезают, но в ряде сценариев становятся более благоприятными. «Снежная буря», «сволочь с неба». Как убирали снег при Тургеневе и Чуковском Подробнее

Чем опасны обильные снегопады?

Если перевести научные формулировки на бытовой язык: снежных дней в будущих зимах должно стать меньше, но каждый из них рискует оказаться более «злым».

Для города это означает вполне конкретные вещи. Во-первых, нагрузка на коммунальные службы не снизится: сильные снегопады требуют постоянной готовности снегоуборочной техники и продуманной логистики вывоза снега. Если уборка не успевает за темпом осадков, растут пробки и риск ДТП. Неслучайно столичные власти в таких случаях рекомендуют москвичам пересаживаться на метро и отказываться от поездок на личных автомобилях.

Во-вторых, это вопрос безопасности. «Экстремальные снегопады увеличивают механическую нагрузку на кровли зданий и другие инженерные конструкции, приводят к риску обрушений кровель, образованию наледей и сосулек, что повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций», — объясняют авторы исследования.

Это не отвлечённая теория. Прошлая зима стала наглядной иллюстрацией того, о чём говорит наука. По данным метеорологов, в те месяцы Москва несколько раз обновляла суточные рекорды по осадкам: это происходило 9, 27 и 28 января, а также 19 февраля. На метеостанции МГУ высота снежного покрова достигла 86 сантиметров — это был максимум за последние 72 года! А в центре столицы сугробы доходили до 83 сантиметров. Февраль решит всё. Что такое полярный вихрь и как он изменит зиму 2027 года Подробнее

Сменятся ли снега дождями?

Возникает закономерный вопрос: если осадков становится больше, а температура воздуха постоянно растёт, не случится ли так, что рано или поздно зимние снегопады сменятся дождями, а то ли ливнями?

Авторы исследования обнадёживают: без традиционной русской зимы Россия не останется. Во всяком случае, до… 2070-х годов. Именно эту временную отметку они выбирают для ориентира.

«Такие же сильные снегопады, как прошлой зимой в Москве, пока остаются с нами. Умеренные снегопады будут сокращаться в ближайшие годы, а вот сильные как минимум до 2070 года сохранятся», — отмечает Александр Чернокульский.

Климатолог обращает внимание на то, что частые оттепели будут чередоваться с возвращением морозов. К этому придётся привыкать, и очевидно, это не очень хорошая новость для тех же коммунальщиков и дорожников (при «переходе через ноль» асфальт быстрее трескается из-за того, что вода проникает в щели, а при замерзании расширяется). Чередование замерзания и оттаивания значительно усиливает опасность образования гололедицы, сосулек и прочих неприятных явлений. Таким образом, возникают дополнительные риски и для пешеходов, и для транспорта. Эль-Ниньо и полярный вихрь изменят зиму 2027 в России: долгосрочный прогноз Подробнее

Если суммировать, то зимы будут становиться всё более «нервными» и непредсказуемыми. Они будут короче, с частыми оттепелями, но при этом сохранят способность «выдавать» мощные снегопады, к которым нужно быть готовыми городским коммунальным и дорожным службам. Снегоуборочной технике работа найдётся ещё как минимум на несколько десятилетий.

Что касается нынешнего снегопада, который начался во вторник, то он, по прогнозам синоптиков, продлится до четверга, 26 ноября. Ожидается, что высота снежного покрова вырастет на 10–15 сантиметров — примерно вдвое больше нормы для этого времени.

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности из-за метели, снежных заносов, гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду и выше.