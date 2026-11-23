24 ноября 2026 года — вторник, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Второй день рабочей недели — хорошее время, чтобы войти в ритм и завершить начатое без спешки. Не планируйте на поздний вечер ничего обязательного: размеренный темп поможет сохранить силы до конца недели.

Какой церковный праздник сегодня, 24 ноября 2026 года

Православные вспоминают великомученика Мину Котуанского (Фригийского), мученика Виктора и мученицу Стефаниду, мученика Викентия, диакона Валенсийского, а также преподобного Феодора Студита, исповедника, игумена, песнописца. Феодор Студит — один из крупнейших церковных деятелей VIII-IX веков, реформатор монашеской жизни и защитник иконопочитания. Поста в этот день нет.

В народном календаре 24 ноября — Федор Студит, или Федор Мороз. Считалось, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права, а сырость в этот день предвещала продолжительные оттепели до Введения. Хозяйки наводили порядок на кухне и избавлялись от треснувшей посуды — считалось, что она притягивает бедность.

Что нельзя делать 24 ноября: по народным поверьям не стоит дарить подарки, особенно полотенца, мочалки и банные принадлежности — это могло навлечь проблемы со здоровьем и на дарителя, и на получателя. Не рекомендуется ссориться, ругаться и выяснять отношения. Не стоит слишком шумно веселиться в гостях — можно «оставить» там свою удачу. Лениться тоже не советуют, чтобы не столкнуться с денежными затруднениями. Градация святых в православии. Инфографика Подробнее

Какие праздники отмечаются 24 ноября 2026 года

День моржа в России — экологический праздник, посвященный одному из самых крупных обитателей Арктики. Дата выбрана неслучайно. В конце осени моржи покидают побережье Чукотского моря и направляются к местам зимовки в Беринговом проливе, становясь особенно уязвимыми.

Также 22 ноября отмечают праздники:

Международный день эволюции.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

Кто отмечает именины 24 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

Евгений

Виктор,

Максим,

Степан (Стефан),

Федор,

Флора.

Кто из известных людей родился 24 ноября

Прогноз погоды на 24 ноября 2026 года

24 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью температура составит от -2 до 0 °C, днем — от -1 до +1 °C. Ветер северо-восточный, 3–10 м/с. К вечеру синоптики прогнозируют усиление снегопада. Вторник станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 24 ноября. Снежный дайджест Москвы. Прогнозы погоды говорят об аномалии Подробнее

Магнитные бури 24 ноября 2026 года

24 ноября геомагнитная обстановка ожидается стабильной: низкая солнечная активность, индекс Kp преимущественно составит 1-2 балла. Признаков развития магнитной бури нет. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

Что приготовить на ужин 24 ноября: рецепт дня

На Федора Студита на Руси на стол по традиции ставили щи из кислой капусты — считалось, что такое блюдо укрепляет здоровье и защищает от недугов. Приготовьте наваристые щи с говядиной — сытное и согревающее угощение для холодного зимнего вечера. Пошаговый рецепт.

Календарь дачника на 24 ноября 2026 года

24 ноября 2026 года Луна в Близнецах, и это полнолуние — время, когда любые активные работы с растениями лучше отложить. Посадки, пересадки, обрезка и полив в полнолуние не рекомендуются. Посвятите день уходу и наблюдению: осмотрите укрытия и теплицы, проверьте состояние растений, уберите инвентарь. Календарь дачника на каждый день. Осенняя перекопка и белые шарики в земле: что нужно знать каждому дачнику Подробнее

Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2026 года

Вторник проходит на фоне Луны в Близнецах и полнолуния. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для общения с коллегами и близкими, но не для шумных мероприятий и важных решений. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

24 ноября — день полнолуния, и по лунному календарю стрижка в этот период считается неблагоприятной. Не стоит принимать импульсивные решения. Если хотите освежить образ, лучше отложить визит к парикмахеру на другой день, а дома сделать укрепляющую маску. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на вторник, находятся под влиянием Марса. Считается, что в эту ночь людям могут сниться динамичные сюжеты, связанные с преодолением препятствий и достижением целей. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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