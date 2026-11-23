24 ноября 2026 года — вторник, рабочий день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.
Второй день рабочей недели — хорошее время, чтобы войти в ритм и завершить начатое без спешки. Не планируйте на поздний вечер ничего обязательного: размеренный темп поможет сохранить силы до конца недели.
Какой церковный праздник сегодня, 24 ноября 2026 года
Православные вспоминают великомученика Мину Котуанского (Фригийского), мученика Виктора и мученицу Стефаниду, мученика Викентия, диакона Валенсийского, а также преподобного Феодора Студита, исповедника, игумена, песнописца. Феодор Студит — один из крупнейших церковных деятелей VIII-IX веков, реформатор монашеской жизни и защитник иконопочитания. Поста в этот день нет.
В народном календаре 24 ноября — Федор Студит, или Федор Мороз. Считалось, что с этого дня зима окончательно вступает в свои права, а сырость в этот день предвещала продолжительные оттепели до Введения. Хозяйки наводили порядок на кухне и избавлялись от треснувшей посуды — считалось, что она притягивает бедность.
Что нельзя делать 24 ноября: по народным поверьям не стоит дарить подарки, особенно полотенца, мочалки и банные принадлежности — это могло навлечь проблемы со здоровьем и на дарителя, и на получателя. Не рекомендуется ссориться, ругаться и выяснять отношения. Не стоит слишком шумно веселиться в гостях — можно «оставить» там свою удачу. Лениться тоже не советуют, чтобы не столкнуться с денежными затруднениями.
Какие праздники отмечаются 24 ноября 2026 года
День моржа в России — экологический праздник, посвященный одному из самых крупных обитателей Арктики. Дата выбрана неслучайно. В конце осени моржи покидают побережье Чукотского моря и направляются к местам зимовки в Беринговом проливе, становясь особенно уязвимыми.
Также 22 ноября отмечают праздники:
- Международный день эволюции.
Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.
Кто отмечает именины 24 ноября 2026 года
По православным святцам в этот день именины отмечают:
Кто из известных людей родился 24 ноября
- 1729 (1730) — Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус, не проигравший ни одного сражения.
- 1903 — Степан Злобин, русский советский писатель.
- 1929 — Виктор Коршунов, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.
- 1932 — Виль Головко, артист цирка, режиссер, педагог, народный артист СССР.
- 1934 — Виктор Сергачев, актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист РСФСР.
- 1934 — Альфред Шнитке, советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки.
- 1938 — Наталья Крачковская, советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РФ.
- 1941 — Александр Масляков, советский и российский телеведущий, режиссер КВН.
- 1948 — Людмила Поргина, советская и российская актриса театра и кино.
- 1952 — Александр Вешняков, российский государственный деятель, дипломат.
- 1958 — Андрей Смоляков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
- 1960 — Армен Григорян, советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Крематорий».
- 1973 — Елена Ищеева, российская теле- и радиоведущая, журналистка.
- 1983 — Светлана Светикова, российская актриса и певица.
Прогноз погоды на 24 ноября 2026 года
24 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Ночью температура составит от -2 до 0 °C, днем — от -1 до +1 °C. Ветер северо-восточный, 3–10 м/с. К вечеру синоптики прогнозируют усиление снегопада. Вторник станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Прогноз погоды в Москве на 24 ноября.
Магнитные бури 24 ноября 2026 года
24 ноября геомагнитная обстановка ожидается стабильной: низкая солнечная активность, индекс Kp преимущественно составит 1-2 балла. Признаков развития магнитной бури нет. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.
Что приготовить на ужин 24 ноября: рецепт дня
На Федора Студита на Руси на стол по традиции ставили щи из кислой капусты — считалось, что такое блюдо укрепляет здоровье и защищает от недугов. Приготовьте наваристые щи с говядиной — сытное и согревающее угощение для холодного зимнего вечера. Пошаговый рецепт.
Календарь дачника на 24 ноября 2026 года
24 ноября 2026 года Луна в Близнецах, и это полнолуние — время, когда любые активные работы с растениями лучше отложить. Посадки, пересадки, обрезка и полив в полнолуние не рекомендуются. Посвятите день уходу и наблюдению: осмотрите укрытия и теплицы, проверьте состояние растений, уберите инвентарь. Календарь дачника на каждый день.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2026 года
Вторник проходит на фоне Луны в Близнецах и полнолуния. День благоприятен для завершения текущих задач и наведения порядка в делах. Хорошее время для общения с коллегами и близкими, но не для шумных мероприятий и важных решений. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.
Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос
24 ноября — день полнолуния, и по лунному календарю стрижка в этот период считается неблагоприятной. Не стоит принимать импульсивные решения. Если хотите освежить образ, лучше отложить визит к парикмахеру на другой день, а дома сделать укрепляющую маску. Лунный календарь красоты.
Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на вторник, находятся под влиянием Марса. Считается, что в эту ночь людям могут сниться динамичные сюжеты, связанные с преодолением препятствий и достижением целей. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.
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